Ferrexpo може різко скоротити виробництво через рішення податкової – заява компанії

Гірничорудна компанія Ferrexpo заявила про можливе скорочення діяльності через припинення відшкодування ПДВ.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Припинення відшкодування ПДВ створює додатковий фінансовий тиск на Ferrexpo. Це означає, що компанія буде змушена скоротити виробництво та продажі. Такі дії призводять до збитків і ще більше ускладнюють і без того складні операційні умови", - йдеться у повідомленні.

Компанія стверджує, що без відшкодування ПДВ змушена буде радикально скоротити масштаби своєї діяльності до лише 25% від повної виробничої потужності.

Це матиме негайний вплив, оскільки заплановане виробництво буде скасоване, через що "тисячі робочих місць опиняться під загрозою", а податкові надходження компанії до Полтавського регіону та держбюджету негайно зменшаться щонайменше на 50%.

Крім того, Ferrexpo буде змушена припинити будь-які майбутні інвестиції в Україні, а закупівлі товарів і послуг в Україні скоротяться наполовину, що також включає зменшення використання українських залізниць і портів, заявляють у компанії.

Ferrexpo закликала Міністерство фінансів та Державну податкову службу терміново розв'язати проблему, оскільки ситуація загрожує не лише працівникам Ferrexpo, а й суміжним галузям економіки.

Водночас компанія стверджує, що у повідомленні податкових органів зазначається, що припинення відшкодування ПДВ пов’язане з введенням персональних санкцій проти Костянтина Жеваго. Мова йде про припинення відшкодування ПДВ за січень 2025 року на суму 512,9 млн грн (приблизно 12,5 млн доларів США).

Нагадаємо:

Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.

Гірничодобувна компанія Ferrexpo, чиї акції торгуються на Лондонській фондовій біржі, повідомила, що її український підрозділ Ferrexpo Poltava Mining (FPM) став об'єктом цивільного позову на 157 млрд грн (3,77 млрд дол).

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc заявила, що передача 49,5% акцій Полтавського ГЗК в управління АРМА порушує міжнародні інвестиційні угоди України з Великобританією та Швейцарією.