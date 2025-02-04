Ferrexpo може отримати позов на понад 3,7 мільярда доларів через незаконний видобуток в Україні — Reuters

Гірничодобувна компанія Ferrexpo, чиї акції торгуються на Лондонській фондовій біржі, повідомила, що її український підрозділ Ferrexpo Poltava Mining (FPM) став об'єктом цивільного позову на 157 млрд грн (3,77 млрд дол).

Про це пише Reuters.

На тлі цієї новини акції Ferrexpo впали майже на 21% і досягли більш ніж двомісячного мінімуму в 81,9 пенса.

У повідомленні йдеться, що причиною ймовірно є незаконний видобуток корисних копалин і продаж виробничих відходів.

Спочатку компанію звинувачували в незаконному продажі відходів, але тепер йдеться про порушення у видобутку надр, що, за словами позивачів, завдало шкоди довкіллю.

У компанії заявили, що FPM вважає позов безпідставним і має намір рішуче відстоювати свою позицію в судах. Попри судову справу, діяльність компанії триває без змін.

Нагадаємо:

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса і ще трьох менеджерів компанії.