Ferrexpo попереджає Україну про юридичні наслідки передачі частки Полтавського ГЗК АРМА

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc заявила, що передача 49,5% акцій Полтавського ГЗК в управління АРМА порушує міжнародні інвестиційні угоди України з Великобританією та Швейцарією.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

"За цих обставин у Ferrexpo Plc і Ferrexpo AG не залишилося іншого вибору, як надіслати уряду України офіційне письмове повідомлення про потенційні претензії", – йдеться в заяві Ferrexpo. Компанія вимагає від України скасувати рішення таповідомляє про готовність до переговорів.

Компанія наголосила, що українська влада не надавала їй жодних офіційних документів щодо судового рішення. Водночас Ferrexpo заявляє про тиск на бізнес: заморожені рахунки, арештовані вагони, а топменеджери компанії були затримані, після чого довелося внести заставу понад 16 млн дол.

Ferrexpo – швейцарська компанія з основними активами в Україні. Їй належить 100% Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК. У пресрелізі підкреслили, що дочірні компанії Ferrexpo не пов’язані з Костянтином Жеваго, проти якого в Україні діють санкції та тривають кримінальні провадження.

Нагадаємо:

Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.