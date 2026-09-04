Веревський інвестував 50 мільйонів доларів у Ferrexpo

Бізнесмен Андрій Веревський, власник компанії Kernel, вклав 50 мільйонів доларів у акції гірничорудної компанії Ferrexpo.

Про це стало відомо з повідомлення Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

Компанія повідомила про розміщення та підписку на нові акції на біржі 30 квітня цього року на загальну суму приблизно сто мільйонів доларів, половину суми забезпечив власник агрохолдингу Кернел Андрій Веревський.

Після завершення угоди Веревського отримає 224 424 242 нові акції Ferrexpo. Ще 179 539 393 акції підпише найбільший акціонер компанії Fevamotinico.

Усього Ferrexpo розмістила 448 848 484 нових акцій за ціною 16,5 пенса за штуку. Ціна розміщення на 42,3% нижча за котирування акцій на рівні 28,6 пенса станом на останній торговий день перед призупиненням торгів.

Торги акціями Ferrexpo наразі призупинені, компанія планує відновити їх 7 вересня після завершення аудиту та публікації річного звіту.

Компанія спрямує кошти на негайні та короткострокові операційні потреби групи, щоб вона могла працювати на зниженому рівні протягом наступних 18 місяців.

Залучені кошти будуть використані переважно для відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних та збагачувальних операцій в Україні, відновлення відстрочених витрат у всіх операціях, у тому числі ремонтів та техобслуговування, та збереження фінансової гнучкості.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія Ferrexpo призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.

Компанія Ferrexpo планувала призупинити роботу Полтавського ГЗК з 3 серпня через дефіцит обігових коштів і зупинку морського експорту.