Новини 31 березня: транш від МВФ, роботи у війську та драфт угоди про надра

Про будівництво та промисловість. Держстат України оприлюднив підсумки роботи трьох з чотирьох основних сфер реального сектору економіки за 2024 рік.

Про новий транш МВФ. 400 млн доларів чергового траншу МВФ надійшло до державного бюджету України.

Про роботів у ЗСУ. Україна взяла за ціль поставити 15 тисяч роботів на фронт у 2025 році.

Про надра. 28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Про облігації. Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського колегу Володимира Путіна.

Ексклюзиви ЕП:

Україна роботизує військо. Як армія з 15 тисяч наземних дронів замінятиме людей на фронті

Військо отримає 15 тисяч роботів уже у 2025 році. Які завдання будуть виконувати наземні дрони?

Індексація пенсій, нові обмеження швидкості: що зміниться з 1 квітня в Україні

Від 1 квітня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема зміни стосуватимуться українських водіїв у Києві та Дніпрі. Також зміни відбудуться і в бронюванні працівників від мобілізації.