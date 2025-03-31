Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці

Володимир Тунік-Фриз — 31 березня, 18:29
Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці
getty Images

Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Слова Трампа розвіяли сподівання на швидке укладення угоди про припинення вогню, що відобразилось на ринку.

Ціна суверенної доларової облігації з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця борг торгувався на рівні понад 61 цент на тлі оптимізму щодо того, що Трамп може швидко вирішити конфлікт.

Ціна українських облігацій різко зросла після перемоги Трампа на виборах на тлі зростаючих очікувань, що американський лідер швидко покладе край конфлікту.

Однак ралі розвернулося після піку на початку лютого, оскільки інвестори сумніваються в тому, яку мирну угоду отримає Україна.

"Схоже, що це поєднання кількох речей - люди, які беруть на себе високий ризик через невизначеність у світі, і, можливо, більш реалістична оцінка перспектив мирної угоди", - сказав Тімоті Еш, старший стратег з питань суверенних ринків країн, що розвиваються, в RBC Bluebay.

фінанси фондовий ринок

фондовий ринок

Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці
Фʼючерси на американські фондові індекси падають
Ринки готуються до потрясінь після оголошення нових мит Трампа

Останні новини