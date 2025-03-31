Українські військові отримають 15 тисяч роботів у 2025 році

Україна взяла за ціль поставити 15 тисяч роботів на фронт у 2025 році.

Про це йдеться в матеріалі ЕП з посиланням на директора департаменту закупівель Міноборони Гліба Канєвського.

Зазначається, що на відміну від попереднього року контрактування уже відбувається.

В Агенції оборонних закупівель ЕП повідомили, що за друге півріччя 2024 року Міноборони уклало 6 контрактів на постачання наземних роботів на 100 млн грн. А за перший квартал 2025 року – 31 контракт на 6 млрд грн.

"Минулого року ми поставили сотні роботів на фронт. Цього плануємо тисячі", – зазначив директор Tencore Максим Васильченко.

За словами Канєвського, майже всі роботи будуть вироблені в Україні, оскільки іноземні моделі значно дорожчі. До оборонних компаній висунули вимоги з покращення своїх виробів у процесі виконання контрактів, адже технології на фронті швидко змінюються.

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