Громадський сектор створює додану вартість, еквівалентну 4% ВВП країни – дослідження

Громадський сектор України створює додану вартість, еквівалентну 4–4,5% ВВП країни, але у системі національних рахунків відображається близько 0,4% внеску громадського сектору.

Такі результати показало дослідження економічного внеску громадських і благодійних організацій та індивідуальних волонтерів, проведене CASE Україна за ініціативи ІСАР Єднання.

Дослідження вперше комплексно оцінює те, що досі залишалося майже невидимим в офіційній статистиці: вартість волонтерської праці, внесок громадських організацій і благодійних фондів та зайнятість у секторі, зазначають у ІСАР Єднання.

"Лише близько 0,4% внеску громадського сектору до ВВП відображається в системі національних рахунків. Але ми розуміємо, що роль громадянського суспільства в економіці значно більша", – зазначає Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР Єднання.

"Громадські та благодійні організації створюють робочі місця, залучають ресурси в Україну, мобілізують волонтерів і допомагають вирішувати важливі для країни завдання", – зазначив він.

За оцінками дослідження, загальний внесок громадського сектору становить від 3,2% до 5,2% ВВП, а найімовірніша оцінка – 4–4,5%. Найбільшу частину доданої вартості створюють індивідуальні волонтери, які працюють самостійно або в неформальних групах: їхній внесок оцінюють у 2,5–3,7% ВВП. Ще 0,7–1,5% ВВП формують громадські організації та благодійні фонди.

Масштаб волонтерської діяльності підтверджують результати опитувань населення: у 2025 році 43,6% українців долучалися до волонтерства в тій чи іншій формі. Близько 5 мільйонів людей збирали кошти, а 10,3 мільйона – безпосередньо надавали допомогу. Частина українців поєднувала обидва види діяльності.

"За нашими оцінками, внесок громадського сектору в суспільний добробут можна умовно порівняти з такими секторами, як будівництво, добувна промисловість, освіта та охорона здоров'я. Водночас переважна частина цього внеску не облікована й не фігурує в офіційній статистиці", – наголосив Володимир Дубровський, автор дослідження, економіст CASE Україна.

Для оцінки економічного внеску громадського сектору дослідники використали підхід на основі сателітного рахунку. Він дає змогу оцінити внесок окремого сектору в економіку, зокрема ту його частину, яка не відображається в офіційній статистиці.

Розрахунки базувалися на методі витрат на працю: до доданої вартості включили оплату праці штатних працівників із податками, послуги ФОП та волонтерські години, оцінені за середньою погодинною оплатою праці в Україні. Для цього використали дані трьох опитувань Info Sapiens, проведених у 2024–2026 роках.

Нагадаємо:

Близько 28% українських компаній готові до релокації на зимовий період, а 34% підприємств мають резерву на непередбачувані витрати через потенційні перебої у роботі – такі дані опитування Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні.