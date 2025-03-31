"Викликає тривогу": в Україні уповільнилось зростання в будівництві та промисловості

Держстат України оприлюднив підсумки роботи трьох з чотирьох основних сфер реального сектору економіки за 2024 рік.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, сталося це з майже двомісячним запізненням (порахувати мали до кінця січня).

Щодо транспорту, то перевезення вантажів зросли на 7,8%, пасажирів – на 6,8%, вантажообіг – на 13,0%, пасажирообіг – на 10,1% (у 2023 році було +3,4%, +27,3%, -2,0%, +26,5% відповідно.

"Тобто у вантажному сегменті ситуацію покращили, а от у пасажирському – пригальмували", - прокоментував Гетманцев.

Будівництво: обсяги зросли на 15,5% (у 2023 році – на 25,0%).

Промисловість: виробництво збільшилось на 3,6% (у 2024 році – на 6,8%).

"Скорочення темпів відновлення (особливо у двох останніх секторах) викликає тривогу. Якщо за збереження досягнутих минулого року показників будівельна галузь зможе вийти на довоєнні обсяги у 2029 році, то промисловість – тільки через десятиліття, у 2035 році", - зазначив депутат.

Він вважає, що Мінекономіки потрібно внести серйозні корективи у свою іміджеву програму "Зроблено в Україні", адже державі вкрай потрібно прискорення, а не уповільнення відновлення ключових її секторів.

Нагадаємо:

Виплати Національного кешбеку скорочуються вже другий місяць поспіль.