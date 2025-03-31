Україна отримала від МВФ новий транш на $400 мільйонів
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400 млн доларів чергового траншу МВФ надійшло до державного бюджету України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF.
Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), в рамках якої Україна отримає новий транш у розмірі близько $400 млн.