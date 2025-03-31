Україна отримала від МВФ новий транш на $400 мільйонів

400 млн доларів чергового траншу МВФ надійшло до державного бюджету України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF.

Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), в рамках якої Україна отримає новий транш у розмірі близько $400 млн.