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Україна отримала від МВФ новий транш на $400 мільйонів

Віктор Волокіта — 31 березня, 11:38
Україна отримала від МВФ новий транш на $400 мільйонів
Getty images

400 млн доларів чергового траншу МВФ надійшло до державного бюджету України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF.

Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), в рамках якої Україна отримає новий транш у розмірі близько $400 млн.

МВФ

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