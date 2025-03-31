Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини – ЗМІ

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на джерело в Офісі президента України.

Він зазначив, що робота над угодою між командами за участі юристів триває.

"Україна готова продовжувати працювати над нею (йдеться про угоду — ред.)", — сказало джерело.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.