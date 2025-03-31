Індексація пенсій, нові обмеження швидкості: що зміниться з 1 квітня в Україні

Від 1 квітня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема зміни стосуватимуться українських водіїв у Києві та Дніпрі. Також зміни відбудуться і в бронюванні працівників від мобілізації.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться для українців у квітні 2025 року.

Бронювання працівників

З 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язані українці, яких не перебронювали роботодавці.

До 31 березня підприємства мають підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників, відповідно до оновлених критеріїв. Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі "Дія".

Перерахунок пенсій

З 1 квітня для працюючих пенсіонерів проведуть перерахунок пенсійних виплат. Саме ця категорія українців не потрапила під індексацію, яка відбулася у березні.

Перерахунок відбудеться автоматично, тобто особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Йдеться про пенсіонерів, у яких станом на 1 березня додалося не менше 24 місяців страхового стажу або після призначення пенсії, або після її останнього перерахунку.

Перерахунок пенсій проведуть після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким провели перерахунок, отримають збільшені пенсії та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Нові правила оплати лікарняних

Із 4 квітня застраховані українці матимуть право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасової непрацездатністю, у зв’язку з вагітністю та пологами не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Відповідні зміни ухвалили ще у грудні 2024 року. Норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівника.

Зміни для водіїв

З 1 квітня традиційно змінюється максимально дозволена швидкість руху на низці столичних доріг з 50 км/год до 80 км/год. Однак у 2025 році збільшену дозволену швидкість запровадять лише на чотирьох ділянках, а не на семи, як було раніше.

На яких ділянках буде збільшена швидкість:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

"Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них (із семи ділянок, - ЕП) виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", – повідомили у КМДА.

У Дніпрі обмеження швидкості зміниться з 50 км/год до 70 км/год. Новий швидкісний режим діятиме на семи ділянках:

вулиця Набережна Заводська (за винятком ділянок: за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова; від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованого пішохідного переходу у районі перехрестя з вул. Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського, за винятком нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

Центральний міст;

Кайдацький міст.

Нові обмеження діятимуть до 1 листопада.

Крім цього, в Дніпрі з 1 квітня поновлюється оплата за паркування на 7 майданчиках біля зон відпочинку:

на під’їзді до парку ім. Шевченка;

вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС "Юкон";

вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;

вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;

вул. Сонячна Набережна, напроти буд. № 2;

вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;

вул. Набережна Перемоги, в районі скверу "Прибережний".

Оплата поновлюється на весняно-літній період згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року, повідомили в Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

Перекриття руху у Києві

У Києві з 5 квітня на рік закриють рух транспорту і пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу – для будівництва метро на Виноградар. Йдеться про ділянку від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Як тимчасово курсуватиме автобусний маршрут №36ТР

Фото: КМДА

На час робіт транспорт курсуватиме тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Її попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в Києві.

Як курсуватиме автобусний маршрут №102

Фото: КМДА

Крім цього, із 28 березня до 1 серпня у Києві частково обмежили рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.

Фото: КМДА

Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Ліміти на перекази "з картки на картку"

1 квітня закінчується тимчасовий ліміт на карткові перекази фізичних осіб у 150 тисяч гривень.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритих в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

Водночас на початку грудня 2024 року банки підписали безстроковий меморандум, за яким ліміти на перекази з карток для ризикованих клієнтів знижуються до 50 тис. грн на місяць.

Читайте також: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять