ЕП. Вечір – "Економічна правда" запускає щоденну розсилку

З 5 листопада 2026 року "Економічна правда" разом із відділом нових форматів "Української правди" запускає щоденну вечірню розсилку "ЕП. Вечір". У ній ми підсумовувалимемо, що за день сталося з грошима, бізнесом і цінами, і пояснюємо, що це означає для вас.

"ЕП. Вечір" – вечірнє продовження "УП. Ранку" . Вранці ми розповідаємо, що важливо сьогодні, а ввечері – що відбулося в економіці та як це вплине на ваше життя.

З понеділка до пʼятниці о 18.00 на вашу пошту надходить лист від редакції "Економічної правди", в якому ви знайдете:

головну економічну тему дня з поясненням від журналістів ЕП;

5 важливих новин і чому кожна з них важлива саме для вас;

«Гроші дня» – одну цифру, яка пояснює, що відбувається в економіці;

актуальний курс гривні.

"У час війни економічні рішення ухвалені щодня, і кожна з них так чи інакше позначається на наших гаманцях. Ми хочемо, щоб читати не просто знали про ці рішення, а розуміємо, що вони означають для них. Тому пишемо простими словами, без зайвих термінів і з поясненням головного" , – каже Микола Максимчук, редактор "Економічної правди".

Відділ нових форматів УП розробив "ЕП. Вечір" разом з "Економічною правдою", спираючись на досвід "УП. Ранку". Листи писатиме журналіст "Економічної правди" Олексій Павлиш : щовечора він розбирає головні економічні події дня і пояснює, що вони позначають для читачів.

"Після запуску "УП. Ранку" ми побачили, наскільки читачам потрібен короткий і зрозумілий формат, який не просто переказує новини, а пояснює їх. Економіка – саме та тема, яка впливає на кожного: на ціни в магазині, зарплати, кредити й заощадження. Тому ми хочемо, щоб наприкінці дня ви за кілька хвилин зрозуміли, що сталося з вашими грошей і чого чекати далі. Почати день з "УП. Ранку», а завершіть з «ЕП. Вечорним», – розповідає Анастасія Зазуляк, керівниця відділу нових форматів УП.