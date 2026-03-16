В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів

Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських аеропортів.

Відповідний наказ підписав віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

Робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Завдання групи - напрацювати пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації після відкриття повітряного простору.

"Пріоритетом Мінрозвитку є збереження інфраструктури аеропортів та можливість швидкого відновлення польотів тоді, коли це дозволить безпекова ситуація. Для того, щоб підготовка відбувалась скоординовано між всіма профільними залученими сторонами, і створена відповідна Робоча група.

Група напрацьовуватиме практичні рекомендації щодо поетапного відновлення роботи аеропортів, фокусуючись на питаннях захисту авіаційної інфраструктури та безпеки цивільної авіації в умовах воєнного стану та після його завершення", - зазначили в Мінрозвитку.

Передбачено, що засідання проводитимуть як офлайн, так і онлайн, а за результатами готуватимуть рекомендації для керівництва міністерства щодо запуску роботи аеропортів.

Головою робочої групи визначено заступника міністра Сергія Деркача — він також може залучати до роботи представників центральних органів влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ, дотичних до авіаційної тематики.

До робочої групи, зокрема, увійшли представники ДСНС, Агентства відновлення, Повітряних сил ЗСУ, Державіаслужби та Мінрозвитку, а також очільники аеропортів "Бориспіль", "Київ" і "Львів" й директор "Украероруху" Андрій Ярмак.

