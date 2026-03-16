На українських АЕС почався достроковий ремонт: чи стане менше світла
Два енергоблоки українських атомних електростанцій перебувають у ремонті, попри те, що плановий мав початись наприкінці березня.
Про це повідомила колишня тимчасово виконуюча обовʼязків міністра енергетики Ольга Богуславець.
За словами Богуславець, в суботу 7 березня відключили один блок АЕС, а в середині тижня другий блок АЕС вийшов спочатку в аварійний ремонт, а потім був переведений в плановий середній.
"Отже, станом на сьогодні вже два енергоблоки перебувають у планових ремонтах, що відповідно зменшує доступний обсяг базової генерації.
У таких умовах навіть відносно незначні пошкодження мережевої інфраструктури або генерації можуть швидко змінити поточний баланс системи та створити додатковий дефіцит потужності, особливо у вечірні години пікового навантаження", – зазначила ексочільниця Міненерго.
Наразі 7 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. 2 енергоблоки – в планових ремонтах.
Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.