На українських АЕС почався достроковий ремонт: чи стане менше світла

Володимир Тунік-Фриз — 16 березня, 11:06
На українських АЕС почався достроковий ремонт: чи стане менше світла
На українських АЕС почався достроковий ремонт
Два енергоблоки українських атомних електростанцій перебувають у ремонті, попри те, що плановий мав початись наприкінці березня.

Про це повідомила колишня тимчасово виконуюча обовʼязків міністра енергетики Ольга Богуславець.

За словами Богуславець, в суботу 7 березня відключили один блок АЕС, а в середині тижня другий блок АЕС вийшов спочатку в аварійний ремонт, а потім був переведений в плановий середній.

"Отже, станом на сьогодні вже два енергоблоки перебувають у планових ремонтах, що відповідно зменшує доступний обсяг базової генерації.

У таких умовах навіть відносно незначні пошкодження мережевої інфраструктури або генерації можуть швидко змінити поточний баланс системи та створити додатковий дефіцит потужності, особливо у вечірні години пікового навантаження", – зазначила ексочільниця Міненерго.

Наразі 7 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. 2 енергоблоки – в планових ремонтах.

Нагадаємо:

Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.

