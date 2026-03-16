Словаччина зупинить аварійну енергетичну допомогу Україні: що буде зі світлом

НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора SEPS офіційний лист про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба української енергокомпанії.

В "Укренерго" зазначили, що Остаточно договір перестане діяти з травня цього року. Причин такого рішення словацька сторона не пояснила.

Український оператор наголосив, що не допускав порушень умов договору й діяв "у дусі добросусідства" та відповідно до норм європейського законодавства.

У компанії підкреслили, що для українських споживачів жодних змін не буде, адже аварійну допомогу зі Словаччини залучали рідко й у невеликих обсягах — востаннє це було у січні.

Також "Укренерго" запевнило, що припинення договору не впливає на комерційний обмін й імпорт електроенергії зі Словаччини до України триває без обмежень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що комерційний імпорт електроенергії до України зі Словаччини та Угорщини продовжується попри політичні заяви представників їхньої влади.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що з 23 лютого вони припиняють аварійні постачання електроенергії в Україну.

Також Угорщина розглядала можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

4 березня стало відомо, що словацький оператор системи передачі електроенергії розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго". Тоді уряд країни схвалив запит про розірвання контракту подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.