РФ кинулась заливати нафту в танкери на продаж після послаблення санкцій США

Москва поспішила завантажити нафту на танкери, щоб скористатися різким стрибком цін, спричиненим фактичним закриттям Іраном Ормузької протоки, а також американським тарифним винятком, який дозволяє покупцям купувати ці обсяги без страху перед санкціями.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Росія отримує вигоду від подвійного ефекту: зростання цін на глобальні еталонні сорти, що також підняло ціни на російський експорт, а також від продовження і розширення американського тарифного винятку, який дозволяє всім покупцям купувати російську нафту, завантажену до 12 березня.

Подальше послаблення санкцій також можливе, якщо потоки близькосхідної нафти через Ормузьку протоку найближчим часом не відновляться.

Сплеск закупівель допоміг підняти ціни на ключову російську експортну суміш із доставкою до Індії до рекордного рівня, забезпечивши неочікувані надходження до кремлівського військового бюджету для війни проти України.

Сукупне зростання цін і обсягів забезпечило найбільший тижневий стрибок доходів від моменту вторгнення Москви в Україну.

Зростання цін також було підсилене збільшенням потоків минулого тижня, що сталося після відновлення відвантажень із нафтового термінала Шесхаріс у Новоросійську на Чорному морі після атаки українських дронів у ніч з 1 на 2 березня.

За останніми даними, морський експорт Росії в середньому становив 3,44 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 15 березня, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Це приблизно на 90 тисяч барелів на добу більше, ніж за період до 8 березня, але все ще приблизно на 400 тисяч барелів на добу нижче за доковідний пік перед Різдвом.

Нагадаємо:

До початку війни на Близькому Сході російська нафта продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.

Раніше Reuters писали, що зростання цін на нафту не врятує російський бюджет, адже він передбачав ціну в 59 дол. за барель. Ціна на російську Urals тоді піднялася лише до 46,1 дол. за барель, оскільки санкції США продовжували діяти.

Ціна на російську нафту Urals на індійському ринку зросла до 98,93 дол. за барель – її знижка відносно Brent тепер становить усього 4,8 дол, що є найнижчим показником за чотири місяці.