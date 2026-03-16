У Білому домі заявили, що Іран роками завищував ціни на нафту

Нейтралізація Ірану може зробити нафту значно дешевшою, оскільки загроза з боку Тегерана створювала "терористичну премію", яка десятиліттями завищувала світові ціни на нафту.

Про це заявив очільник торговельного управління Білого дому Пітер Наварро, пише Reuters.

Він заявив, що напруженість навколо Ірану додавала до ціни нафти премію в розмірі від 5 до 15 доларів за барель, оскільки ринки закладали ризик атак або збоїв у критично важливому маршруті транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Його висновки викликають скепсис у фахівців енергетичного ринку. Ед Гірс, енергетичний економіст з Університету Х'юстона, сказав, що йому невідомі перевірені докази існування такої премії, тоді як Наварро, схоже, не враховує витрати, пов'язані з військовими діями проти Ірану.

Удари США та Ізраїлю по Ірану сколихнули світові енергетичні ринки, підштовхнувши ціни на нафту вгору та підвищивши вартість бензину для американських споживачів.

Це зростання загрожує ускладнити внутрішньоекономічний порядок денний президента США Дональда Трампа та може вдарити по перспективах республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Доповідь узгоджується з аргументацією адміністрації на користь жорсткого підходу до Ірану. Стверджуючи, що геополітичний ризик, пов'язаний з Іраном, десятиліттями штучно завищував ціни на нафту, автори аналізу подають жорсткі дії щодо Тегерана як довгострокову економічну вигоду.

Ебрахім Зольфакарі, речник центрального військового штабу Ірану "Хатам аль-Анбія", заявив, що світ повинен готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.