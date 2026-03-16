Литва вивільнить свої стратегічні резерви нафти та пального

Литва планує вивільнити нафтові та паливні резерви, щоб стабілізувати ситуацію на ринку енергоносіїв та зупинити зростання цін, пов'язане з війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє литовське медіа LRT з посиланням на заступника міністра енергетики Латвії Габріеліуса Горбачевскіса.

Окрім запасів сирої нафти планується вивільнення бензину, дизелю, авіаційного палива та інших нафтопродуктів.

"Дуже важливо, щоб різні види продуктів потрапили на ринок внаслідок вивільнення резервів. І сира нафта, і нафтопродукти допоможуть нам з часом стабілізувати ціни", – заявив Горбачевскіс.

Резерви потраплять на литовський ринок упродовж 90 днів.

Загалом Литва має у своїх стратегічних запасах близько 640 тис. тонн пального, з них 330 тис. тонн сирої нафти та 240 тис. тонн дизельного палива.

Водночас Еміліс Ціценас, голова Литовської асоціації компаній з торгівлі нафтопродуктами, зазначив, що сумнівається у правильності цього рішення.

"Результат може виявитися протилежним, якщо ми випустимо резерви зараз, а згодом доведеться поповнювати їх за значно вищою ціною", – зазначив він.

Раніше країни-члени Міжнародного енергетичного агентства, ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі своїх стратегічних резервів.