Нафта стабілізувалась вище 100 доларів

Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель, а золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, піднялася до 106,50 доларів за барель, а потім знизилася і торгувалася з підвищенням на 0,6% – 103,73 доларів за барель.

Ціна на золото знизилась на 0,3% до 5 003 доларів за тройську унцію, скоротивши падіння, яке призвело до зниження ціни металу до 4 966 доларів.

Протягом вихідних США та Іран обмінялися ударами в районі Перської затоки.

У неділю лідери Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів засудили атаки Ірану на країни Перської затоки, а президент Франції Еммануель Макрон закликав країну відновити безпечний прохід суден через цю важливу протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході.