Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нафта стабілізувалась вище 100 доларів

Володимир Тунік-Фриз — 16 березня, 09:13
Нафта стабілізувалась вище 100 доларів, а золото впало
Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель, а золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, піднялася до 106,50 доларів за барель, а потім знизилася і торгувалася з підвищенням на 0,6% – 103,73 доларів за барель.

Ціна на золото знизилась на 0,3% до 5 003 доларів за тройську унцію, скоротивши падіння, яке призвело до зниження ціни металу до 4 966 доларів.

Протягом вихідних США та Іран обмінялися ударами в районі Перської затоки.

У неділю лідери Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів засудили атаки Ірану на країни Перської затоки, а президент Франції Еммануель Макрон закликав країну відновити безпечний прохід суден через цю важливу протоку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході.

нафта Трамп Іран

Іран

Нафта стабілізувалась вище 100 доларів
Нафта може злетіти ще вище через удари США по Ірану
Трамп пригрозив "заради розваги" знищити головний нафтовий вузол Ірану

Останні новини