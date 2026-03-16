В Україні 17 березня не вимикатимуть світло для населення

У вівторок 17 березня у всіх регіонах України не будуть застосовувати графіки відключення світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас з 17:00 до 22:00 передбачають графіки обмеження потужності для промисловості.

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Два енергоблоки українських атомних електростанцій перебувають у ремонті, попри те, що плановий мав початись наприкінці березня.