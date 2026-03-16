Майже $100 за барель: ціна на російську нафту в Індії рекордно зросла

Ціна на російську нафту в Індії рекордно зросла майже до $100 за барель

Ціна на російську нафту Urals на індійському ринку зросла до 98,93 дол. за барель – її знижка відносно Brent тепер становить усього 4,8 дол, що є найнижчим показником за чотири місяці.

Про це пише Bloomberg.

Раніше індійські компанії Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd придбали понад 30 млн барелів російської нафти на тлі зняття санкцій США щодо російської нафти.

У п'ятницю 13 березня середня ціна на російську нафту становила 73,73 дол. за барель – найвищий показник з липня 2024 рок.

Це значно перевищує прогнози російського бюджету на 2026 рік, який передбачає ціну в 59 дол. за барель Urals. Правитель Кремля Володимир Путін уже закликав місцевих виробників нафти та газу використати це зростання цін, аби продати більше товару за високою ціною.

Нагадаємо:

До початку війни на Близькому Сході російська нафта продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.

Раніше Reuters писали, що зростання цін на нафту не врятує російський бюджет, адже він передбачав ціну в 59 дол. за барель. Ціна на російську Urals тоді піднялася лише до 46,1 дол. за барель, оскільки санкції США продовжували діяти.