Знижки на одяг, електроніку та побутову техніку: як в Україні готуються до "чорної п’ятниці"

Як сформувався феномен “Чорної п’ятниці” та які товари найчастіше можна придбати з вигідними знижками?

Традиційно похмурий місяць листопад світові маркетологи зуміли перетворити з періоду підготовки до "зимової сплячки" на свято консюмеризму. Продавці електроніки, побутової техніки, одягу та інших товарів завішують вітрини та банери сайтів оголошеннями про розпродажі та вигідні акції. Так бізнес заохочує людей, зокрема і українців, долучитися до шопінгу.

Цьогорічна "чорна п’ятниця" припала на 29 листопада, однак часто акції тривають цілий тиждень або навіть довше. Це дозволяє дещо знизити ажіотаж та дати покупцям більше свободи та часу на роздуми.

Звідки з’явився "всесвітній день розпродажу" та про що варто пам’ятати, щоб "чорна п'ятниця" пройшла вдало?

Історія виникнення "чорної п’ятниці"

Традиція проводити розпродажі товарів в останню п'ятницю листопада виникла у США. У класичному значенні термін "чорна п'ятниця" почали використовувати в американській роздрібній торгівлі з середини минулого століття.

У четвертий четвер листопада у Сполучених Штатах відзначають День подяки, на який багато працівників отримують оплачувану відпустку. Оскільки люди залишаються вдома, роздрібні торговці почали знижувати ціни на товари, щоб заохочувати їх проводити час у магазинах.

Також у США поширена традиція дарувати подарунки на Різдво, тож напередодні 25 грудня американці традиційно влаштовують великий "святковий" шопінг. Ранній початок розпродажів у "чорну п’ятницю" є відповіддю на тенденції поведінки споживачів, які збільшують кількості покупок напередодні свят.

"Знижки повинні вартувати того, щоб вистрибнути з ліжка й побігти до магазину, а можливо навіть трохи почекати в черзі", – розповідала NBC News професор маркетингу в Школі Уортонського університету Барбара Кан.

Роздрібні продавці змагалися один з одним за те, хто з них швидше відкриється в "чорну п’ятницю". Згодом "чорна п’ятниця" перетворилась на п’ятиденні шопінг-вихідні: починаючи з Дня подяки та закінчуючи "кіберпонеділком" (перший понеділок після "чорної п'ятниці", коли знижки діють в онлайн-магазинах).

"Раніше вихідні на День подяки були початком сезону покупок, але тепер ми дивимось на це як на половину шляху. "Чорна п’ятниця" та "кіберпонеділок" – це характерні події, які мають дуже важливе місце як для споживачів, так і для роздрібних торговців, але в ширшому контексті більш тривалого сезону покупок", – пояснювала віцепрезидентка Національної федерації роздрібної торгівлі з аналізу промисловості та споживачів Кетрін Каллен.

За її словами, ранній початок розпродажів у "чорну п’ятницю" є відповіддю на останні тенденції поведінки споживачів. Роздрібні торговці відповідно відкоригували свої розклади після того, як побачили значне збільшення кількості покупок напередодні свят.

"Чорну п'ятницю" в США покупці ждуть з нетерпінням Getty Images

В Україну "чорна п’ятниця" прийшла значно пізніше – у 2013 році. За словами бренд-менеджера Rozetka Андрія Ковалевського, тоді їхня компанія була однією з перших, хто почав популяризувати цю американську традицію.

В онлайн-маркетплейсі Hotline.ua вперше реальну зміну сезонності та зміщення акценту з грудня на листопад побачили у 2017 році. Надалі цей тренд щороку посилювався, розповіла директорка з маркетингу та продажів Hotline.ua Вікторія Ніколаєва.

Як маркетплейси готуються до чорної п’ятниці?

В Україні "чорна п’ятниця" – не єдиний пік продажів у листопаді, зазначають у Hotline.ua. Таких пікових днів, як правило, декілька: "День холостяка" (11 листопада), понеділок перед "чорною п'ятницею", власне "чорна п'ятниця" та "кіберпонеділок".

На Hotline.ua, де безпосередньо не продають товари, але дають можливість покупцю порівняти їх, теж готуються до масштабного розпродажу, додатково позначаючи товари зі знижками.

Українські споживачі, в переважній більшості, не вірять в анонсовані продавцями знижки на "чорну п'ятницю" Getty Images

Оскільки Hotline.ua не є учасником ланцюжка руху грошей, вони не можуть точно сказати, скільки їхніх користувачів здійснили покупки після того, як перейшли на сторінку магазину. Разом з цим у період "чорної п’ятниці" кількість переходів зі сторінок Hotline.ua на сторінки магазинів зростає в декілька разів.

Примітно, що на Hotline.finance на період чорної п’ятниці обіцяють покупцям знижки до 30%.

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На Rozetka алгоритм підготовки до "чорної п’ятниці" інший. Компанія проводить переговори з постачальниками щодо максимально можливих знижок, переглядає залишки на складах, щоб виявити позиції, на які потрібно робити найбільші дисконти, готує промокампанії.

Крім цього компанія збільшує кількість співробітників на складах, в магазинах та у доставці. "Вже багато років "чорна п'ятниця" – це не один день, а тиждень чи навіть два. Продажі протягом тижня в середньому зростають у два-три рази порівняно з попереднім тижнем", – зазначив Ковалевський.

Як українці ставляться до "Чорної п’ятниці"

Напередодні "чорної п’ятниці" Rakuten Viber у своєму каналі провів опитування серед понад 30 тисяч українців. Результати показали, що 83% не планують покупок на "чорну пʼятницю" цього року. Причину цього 64% з них пояснили тим, що не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день.

Лише 4% опитаних планують купувати навіть більше, ніж у 2023 році. Для порівняння, у 2023 році 66% українців не планували робити покупки на "чорну п’ятницю".

Ті, хто все-таки планує шопінг, найчастіше збираються купувати одяг, взуття, їжу, алкоголь та гаджети.

Інфографіка: Економічна правда

У 2023 році вподобання українців були схожими. Тоді на "чорну п’ятницю" найчастіше купували техніку та електроніку (27% від замовлень), одяг та взуття (13%), а також товари для дому та саду (11%), розповідали у маркетинговій компанії "Admitad Україна".

У "Приватбанку" підрахували, що торік в "чорну п'ятницю" українці здійснили 1,6 млн покупок в категорії "Одяг і взуття" та 560 тис. замовлень у категорії "Смартфони та комп’ютери".

У 2023 році до "чорної пʼятниці" кількість продажів на Rozetka збільшилася на 50% у порівнянні з періодом до розпродажу, а середня кількість замовлень від одного покупця зросла на 10%.

Які товари найчастіше можна придбати зі знижкою на "чорну п’ятницю"

Перелік товарів, на які діють найбільші знижки під час "чорної п’ятниці", кожного року змінюються, каже бренд-менеджер Rozetka. Цього року у цей список потрапили побутова техніка та електроніка (зокрема, ноутбуки), одяг та взуття, косметика, зарядні станції, павербанки, алкоголь, товари для спорту та кавомашини.

Найбільш популярні товари на "чорну п'ятницю" на rozetka rozetka

У Hotline.ua кажуть, що на "чорну п’ятницю" традиційно зростає попит на смартфони, ігрові приставки, ноутбуки, смартгодинники, телевізори та навушники. Разом з цим, наприклад, на продукцію Apple реальні знижки ніколи не сягають більше 5%.

Водночас один з великих українських банків на період "чорної п’ятниці" пропонує своїм клієнтам 10% знижку на товари Apple.

Великі знижки можна "впіймати" на дитячі товари. Наприклад, конструктор LEGO можна купити за ціною вдвічі нижчою за середню.

Загалом тенденція така, що на товари, які найчастіше планують купувати українці, і діють найбільші знижки.

Як підготуватися до "чорної п’ятниці"

Тим, хто планує влаштовувати шопінг на "чорну п’ятницю" варто заздалегідь підготуватися, щоб не потрапити на гачок "чорних маркетологів", які лише імітують знижки.

Ніколаєва з Hotline.ua радить заздалегідь скласти список покупок та порівнювати ціни на товари. "Обов'язково перегляньте графік динаміки цін та впевніться, що перед сезоном знижок не було підняття цін на бажаний вами товар".

Інтернет-магазини часто вдаються до хитрощів: спершу завищують ціни, щоб потім "знизити" їх під виглядом розпродажу. Окрім як моніторити ціни "вручну" заздалегідь, можна скористатися спеціальними розширеннями для сайту. Наприклад, для сайту Rozetka є розширення для Google Chrome – UA Price Tracker.

Воно показує графік цін впродовж кількох останніх місяців. На сторінці товару відображається дата зміни ціни, та в яку сторону вона змінилась (збільшилась чи зменшилась).

Як працює розширення UA Price Tracker Rozetka

Ніколаєва також радить прочитати відгуки про магазин, в якому покупці планують робити покупки, а також не робити попередню оплату у магазинах із суперечливими відгуками. До слова, до цього ж закликають українців і в Міністерстві внутрішніх справ.

Оскільки на "чорну п’ятницю" часто купують більш дорогі товари (побутову техніку чи електроніку), ніж зазвичай, то варто продумати, що саме потрібно купити, додають у Rozetka.

"Можливо, хтось давно мріяв оновити холодильник чи ноутбук. "Чорна п'ятниця" – це саме той період, коли потрібно це зробити. За нашими спостереженнями та дослідженнями більшість українців оновлює свою техніку саме в цей період", – зазначив Ковалевський.