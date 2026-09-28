Споживання електроенергії в Україні обвалилося до історичного мінімуму через атаки РФ

Через російські обстріли, руйнування та зупинку підприємств споживання електроенергії впало на 9% в річному вимірі – до історичного мінімуму у 5,6 ТВт·год.

Про це йдеться в новому дослідженні Центру економічної стратегії.

Споживання електроенергії у промисловості скоротилось на 23% в річному вимірі. Споживання серед населення скоротилось на 2% рік-до-року, що пов'язано з поширенням домашніх сонячних електростанцій.

Водночас падіння попиту всередині країни призвело до збільшення обсягів експорту електроенергії. За перші 20 днів вересня Україна продала за кордон у 6 разів більше електроенергії, ніж імпортувала і більше, ніж за весь серпень.

"Ймовірно, що восени – з похолоданням і активізацією російських ударів також і по енергетичному сектору – імпорт зросте і перевищить експорт", – зазначають у ЦЕС.

Дефіцит фінансування енергетики на зиму також скоротився з 650 млн євро до 194 млн євро завдяки внескам до Фонду підтримки енергетики України, зокрема 249 млн євро від Німеччини у вересні.

Нагадаємо:

У липні Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше за 10 місяців: експорт електроенергії з України зріс на 48% у місячному вимірі та становив 232,5 тис. МВт·год., а імпорт – скоротився на 40% та становив 175 тис. МВт·год.