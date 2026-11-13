У Rozetka оцінили збитки від знищення товарів на найбільшому складі

Збитки онлайн-ритейлера Rozetka від знищення товарів на найбільшому складі компанії у Броварах у серпні становлять 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна в інтерв'ю hromadske.

Компанія завершила інвентаризацію компанії лише через 3 місяці після російського обстрілу, який стався 5 серпня.

Вартість зруйнованого складу з урахуванням обладнання, але без товарних запасів, становила 75 млн дол.

Знищене майно не було застраховане від воєнних ризиків. Rozetka зверталася до страхових компаній, зокрема "Альянс", "Арсенал Страхування" та "ІНГО", але не змогла отримати відповідне покриття.

Крім цього, компанія зіткнулася з труднощами під час пошуку нових складських приміщень.

Деякі орендодавці відмовляються співпрацювати з компанією через ризик російських атак, а в одному випадку проти її розміщення виступили інші орендарі будівлі.

"На щастя, не всі такої думки й нам все ж таки вдається знайти складські приміщення. Я дуже вдячна тим, хто нам їх продовжує здавати. Але зараз так – це дуже непросто для нас", – зазначила Чечоткіна.

Компанія не розміщує товари на складах без укриттів для працівників. Якщо такого приміщення немає, Rozetka будує його самостійно.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня Росія трьома балістичними ракетами знищила розподільчий склад Rozetka у Броварах.

Наступного дня компанія повідомила, що прямі збитки від російських атак стали найбільшими в її історії.

Компанія Rozetka вимушено скоротила частину персоналу через втрати, які компанія понесла внаслідок російських обстрілів.