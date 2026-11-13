Наглядову раду "Сенс банку" очолив колишній CEO Приватбанку Бьош

Оновлену наглядову раду державного "Сенс банку" очолив колишній очільник Приватбанку Герхард Бьош.

Про це повідомляє співрозмовник ЕП у Офісі президента.

На посаді голови наглядової ради "Сенс банку" Бьош замінив Миколу Гладишенка.

Австрієць Герхард Бьош, очолював Приватбанк з червня 2021 року до листопада 2024 року.

У серпні він став незалежним членом Наглядової ради державного "Сенс банку" після скандалу на тлі розслідування НАБУ та САП під кодовою назвою "Форест Гамп".

До того, як Бьош очолив Приватбанк у 2021 році, він працював першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль (2010-2021).

Нагадаємо:

У серпні НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували колишній голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.