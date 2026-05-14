Через подорожчання бензину американці стали пити менше пива

Андрій Муравський — 14 травня, 18:58
Продажі пива в США впали більш різко, ніж прогнозувалося: зростання цін на бензин змушує американців скорочувати витрати на розваги, і це особливо помітно у роздрібній торгівлі.

Про це пише CNBC.

Обсяги пива, ароматизованих солодових напоїв та сидру впали на 6,3% у річному обчисленні за тиждень, згідно з даними Nielsen.

CNBC зазначає, що тенденція гірша за ту, яка спостерігалася від листопада до середини квітня, коли зниження в категорії становило 3%.

Аналітики Bernstein говорять про більший тиск на споживачів у США. У мережах 7-Eleven, Wawa, Shell і Exxon обсяги знизилися приблизно на 9% у річному обчисленні за два тижні з 26 квітня.

Аналітики зазначили, що "магазини зручного обслуговування" дуже чутливі до трафіку на автозаправних станціях та імпульсивних покупок, пов'язаних з поїздками на роботу та подорожами.

Між тим середні ціни на бензин у США становлять близько $4,51 за галон (3.785 мілілітра).

Взаємозв'язок із цінами на пальне стає більш помітним у даних, особливо на ринках з дорожчим паливом. Середні ціни на бензин у США зросли приблизно на 52% з початку війни в Ірані.

Обсяги пива знижуються в штатах з найвищими цінами на пальне, причому Каліфорнія виділяється як найслабший ринок. Штат зазнав 16% уповільнення обсягу між чотирма тижнями, що закінчилися 2 травня, і чотирма тижнями, що закінчилися 4 квітня, з найдорожчим паливним ринком у країні приблизно по $6,16 за галон.

Продажі у Аризоні та Техасі також уповільнилися: обсяги впали на 10% та майже на 7% відповідно за той же період, з середніми цінами на газ $4,82 та $4 за галон відповідно.

"Споживчі настрої в США досягли нового рекордно низького рівня в травні. Третина респондентів у ретельно стеженому опитуванні Університету Мічигану назвали ціни на пальне своєю найбільшою тривогою", – говориться у публікації..

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на бензин у США вперше за понад три роки перетнула позначку в 4 долара за галон (3.785 мілілітра) на тлі триваючого конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Раніше адміністрація Трампа пообіцяла, що різке підвищення цін на бензин, спричинене війною в Ірані, триватиме лише кілька тижнів.

Для стримування зростання цін на пальне адміністрація Трампа може тимчасово скасувати федеральні обмеження щодо літніх сумішей бензину, спрямованих на боротьбу зі смогом.

США споживання пальне

пальне

