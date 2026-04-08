Рада ухвалила закон щодо підвищення контролю за якістю продукції

Андрій Муравський — 8 квітня, 14:16
Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного ринкового нагляду: перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Як зазначено у повідомленні, реалізація євроінтеграційного закону "дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів".

Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи – маркетплейси будуть під таким самим наглядом.

Закон розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.

Ухвалений акт є частиною підготовки для подальшої інтеграції України до єдиного ринку Євросоюзу. Він створює передумови для вільного обігу українських товарів у ЄС та підвищує довіру до національної системи контролю якості, зазначено у повідомленні.

Для громадян це означає кращий захист від небезпечної та неякісної продукції, а також більш прозорі правила функціонування ринку, зазначає пресслужба ВР.

Для бізнесу – це рівні умови конкуренції та нові можливості для виходу на європейські ринки, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту, додають там.

Нагадаємо:

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення наглядових рад із більшістю незалежних членів на комунальних підприємствах.

Як позбутися паперових архівів
Корпоратизація комунальних підприємств: зареєстровано законопроєкт

Останні новини