Рада ухвалила закон щодо підвищення контролю за якістю продукції

Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного ринкового нагляду: перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Як зазначено у повідомленні, реалізація євроінтеграційного закону "дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів".

маркетплейси будуть під таким самим наглядом.

Закон розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.

Ухвалений акт є частиною підготовки для подальшої інтеграції України до єдиного ринку Євросоюзу. Він створює передумови для вільного обігу українських товарів у ЄС та підвищує довіру до національної системи контролю якості, зазначено у повідомленні.

Для громадян це означає кращий захист від небезпечної та неякісної продукції, а також більш прозорі правила функціонування ринку, зазначає пресслужба ВР.

Для бізнесу – це рівні умови конкуренції та нові можливості для виходу на європейські ринки, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту, додають там.

