З чоловіка, який показував член операторам "Сенс банку", стягнули майже 13 тисяч за експертизу порно

Мешканцю Сум, який показував свій статевий орган у відеочатах з працівниками "Сенс банку", присудили 1 рік пробаційного нагляду та стягнули з нього 12,7 тис. грн на проведення експертиз відеозаписів.

Відповідне рішення ухвалив Зарічний районний суд міста Суми, йдеться Судовому реєстрі.

Як зазначається у матеріалах справи, зранку 8 березня цього року мешканець Сум здійснив дзвінок до відеочату у мобільному застосунку "Сенс банку" та "одразу при підключенні відеозв`язку з оператором АТ "Сенс банк" продемонстрував свій статевий орган, та у подальшому на відео здійснював дії для власного задоволення зі своїм статевим органом".

Через хвилину після першого відеодзвінка, чоловік здійснив ще один, повторивши свої дії. Їх суд назвав злочином "проти моральності та статевої свободи і статевої недоторканності людини".

Ймовірно, у банку збереглися записи тих дзвінків, адже їх передали на судово-мистецтвознавчу експертизу, яка дійшла висновку, що зображене на відео є предметом порнографічного характеру. Відтак, сумчанину інкримінували порушення частини 1 статті 301 Кримінального кодексу.

Обвинувачений під час підготовчого судового засідання визнав себе винним. Також він уклав угоду зі слідством про визнання винуватості. Суд її затвердив.

В межах угоди чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 1 року пробаційного нагляду.

Зокрема, чоловік має періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати з України без погодження із уповноваженим органом.

Речові докази у справі, зокрема телефон Motorola, за допомогою якого чоловік здійснював відеодзвінок, та сім-картку "Водафон", повернули обвинуваченому.

Також з нього стягнули витрати на залучення експертів у розмірі 12,7 тис. грн.

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Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що суд оштрафував інкасатора "Ощадбанку" на 17 тис. грн за те, що на його телефоні знайшли одне порнографічне фото.