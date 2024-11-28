Скидки на одежду, электронику и бытовую технику: как в Украине готовятся к "черной пятнице"

Как сформировался феномен "Черной пятницы" и какие товары чаще всего можно купить с выгодными скидками?

Традиционно пасмурный месяц ноябрь мировые маркетологи сумели превратить из периода подготовки к "зимней спячке" в праздник консюмеризма. Продавцы электроники, бытовой техники, одежды и других товаров завешивают витрины и баннеры сайтов объявлениями о распродажах и выгодных акциях. Так бизнес поощряет людей, в том числе и украинцев, приобщиться к шопингу.

Нынешняя "черная пятница" пришлась на 29 ноября, однако часто акции продолжаются целую неделю или даже дольше. Это позволяет снизить ажиотаж и дать покупателям больше свободы и времени на размышления.

Откуда появился "всемирный день распродажи" и о чем следует помнить, чтобы "черная пятница" прошла удачно?

История возникновения "черной пятницы"

Традиция проводить распродажи товаров в последнюю пятницу ноября возникла в США. В классическом смысле термин "черная пятница" начали использовать в американской розничной торговле с середины прошлого столетия.

В четвертый четверг ноября в Соединенных Штатах отмечают День благодарения, на который многие работники получают оплачиваемый отпуск. Поскольку люди остаются дома, розничные торговцы начали снижать цены на товары, чтобы поощрять их проводить время в магазинах.

Также в США распространена традиция дарить подарки на Рождество, так что накануне 25 декабря американцы традиционно устраивают большой "праздничный" шопинг. Раннее начало распродаж в "черную пятницу" является ответом на тенденции поведения потребителей, увеличивающих количество покупок в канун праздников.

"Скидки должны сторожить того, чтобы выпрыгнуть из постели и побежать в магазин, а возможно даже немного подождать в очереди", – рассказывала профессор маркетинга NBC News в Школе Уортонского университета Барбара Кан.

Розничные продавцы соперничали друг с другом за то, кто из них скорее откроется в "черную пятницу". Впоследствии "черная пятница" превратилась в пятидневные шопинг-выходные: начиная со Дня благодарения и заканчивая "киберпонедельником" (первый понедельник после "черной пятницы", когда скидки действуют в онлайн-магазинах).

"Раньше выходные на День благодарения были началом сезона покупок, но теперь мы смотрим на это как на половину пути. "Черная пятница" и "киберпонедельник" – это характерные события, имеющие очень важное место как для потребителей, так и для розничных торговцев, но в более широком контексте более продолжительного сезона покупок", – объясняла вице-президент Национальной федерации розничной торговли по анализу промышленности и потребителей Кэтрин Каллен.

По ее словам, раннее начало распродаж в "черную пятницу" является ответом на последние тенденции поведения потребителей. Розничные торговцы соответственно откорректировали свои расписания после того, как увидели значительное увеличение количества покупок в канун праздников.

"Чорну п'ятницю" в США покупці ждуть з нетерпінням Getty Images

В Украину "черная пятница" пришла гораздо позже – в 2013 году. По словам бренд-менеджера Rozetka Андрея Ковалевского, тогда их компания была одной из первых, кто начал популяризировать эту американскую традицию.

В онлайн-маркетплейсе Hotline.ua впервые реальное изменение сезонности и смещение акцента с декабря на ноябрь увидели в 2017 году. В дальнейшем этот тренд ежегодно усиливался, рассказала директор по маркетингу и продажам Hotline.ua Виктория Николаева.

Как маркетплейсы готовятся к чёрной пятнице?

В Украине "черная пятница" – не единственный пик продаж в ноябре, отмечают Hotline.ua. Таких пиковых дней, как правило, несколько: "День холостяка" (11 ноября), понедельник перед "черной пятницей", собственно "черная пятница" и "киберпонедельник".

На Hotline.ua, где непосредственно не продают товары, но позволяют покупателю сравнить их, тоже готовятся к масштабной распродаже, дополнительно обозначая товары со скидками.

Українські споживачі, в переважній більшості, не вірять в анонсовані продавцями знижки на "чорну п'ятницю" Getty Images

Поскольку Hotline.ua не является участником цепочки движения денег, они не могут точно сказать, сколько их пользователей совершили покупки после того, как перешли на страницу магазина. Вместе с тем, в период "черной пятницы" количество переходов со страниц Hotline.ua на страницы магазинов растет в несколько раз.

Примечательно, что на Hotline.finance в период черной пятницы обещают покупателям скидки до 30%.

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На Rozetka алгоритм подготовки к "черной пятнице" другой. Компания проводит переговоры с поставщиками по максимально возможным скидкам, просматривает остатки на складах, чтобы выявить позиции, на которые нужно делать самые большие дисконты, готовит промокампании.

Кроме того, компания увеличивает количество сотрудников на складах, в магазинах и в доставке. "Уже много лет "черная пятница" – это не один день, а неделя или две. Продажи в течение недели в среднем растут в два-три раза по сравнению с предыдущей неделей", – отметил Ковалевский.

Как украинцы относятся к "Черной пятнице"

В преддверии "черной пятницы" Rakuten Viber в своем канале провел опрос среди более 30 тысяч украинцев. Результаты показали, что 83% не планируют покупки на "черную пятницу" в этом году. Причину этого 64% из них объяснили тем, что не верят в скидки и никогда не покупают в этот день.

Лишь 4% опрошенных планируют покупать даже больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2023 году 66% украинцев не планировали совершать покупки на "черную пятницу".

Те, кто все-таки планирует шоппинг, чаще всего собираются покупать одежду, обувь, еду, алкоголь и гаджеты.

Инфографика: Економічна правда

В 2023 году предпочтения украинцев были похожими. Тогда на "черную пятницу" чаще всего покупали технику и электронику (27% заказов), одежду и обувь (13%), а также товары для дома и сада (11%), рассказывали в маркетинговой компании "Admitad Украина".

В "Приватбанке" подсчитали , что в прошлом году в "черную пятницу" украинцы совершили 1,6 млн покупок в категории "Одежда и обувь" и 560 тыс. заказов в категории "Смартфоны и компьютеры".

В 2023 году к "черной пятнице" количество продаж на Rozetka увеличилось на 50% по сравнению с периодом до распродажи, а среднее количество заказов от одного покупателя выросло на 10%.

Какие товары чаще всего можно приобрести со скидкой на "черную пятницу"

Список товаров, на которые действуют самые большие скидки во время "черной пятницы", каждый год меняются, говорит бренд-менеджер Rozetka. В этом году в этот список попали бытовая техника и электроника (в том числе ноутбуки), одежда и обувь, косметика, зарядные станции, павербанки, алкоголь, товары для спорта и кофемашины.

Найбільш популярні товари на "чорну п'ятницю" на rozetka rozetka

В Hotline.ua говорят, что на "черную пятницу" традиционно растет спрос на смартфоны, игровые приставки, ноутбуки, смартчасы, телевизоры и наушники. При этом, например, на продукцию Apple реальные скидки никогда не достигают более 5%.

В то же время, один из крупных украинских банков на период "черной пятницы" предлагает своим клиентам 10% скидку на товары Apple.

Большие скидки можно поймать на детские товары. Например, конструктор LEGO можно купить по цене вдвое ниже средней.

В общем, тенденция такова, что на товары, которые чаще всего планируют покупать украинцы, и действуют самые большие скидки.

Как подготовиться к "черной пятнице"

Тем, кто планирует устраивать шопинг на "черную пятницу", стоит заранее подготовиться, чтобы не попасть на крючок "черных маркетологов", которые только имитируют скидки.

Николаева с Hotline.ua советует заранее составить список покупок и сравнивать цены на товары. "Обязательно просмотрите график динамики цен и убедитесь, что до сезона скидок не было поднятия цен на желаемый вами товар".

Интернет-магазины часто прибегают к уловкам: сначала завышают цены, чтобы потом "снизить" их под видом распродажи. Кроме того, как мониторить цены "вручную" заранее, можно воспользоваться специальными расширениями для сайта. К примеру, для сайта Rozetka есть расширение для Google Chrome – UA Price Tracker .

Оно показывает график цен на протяжении нескольких последних месяцев. На странице товара отображается дата изменения цены и в какую сторону она изменилась (увеличилась или уменьшилась).

Як працює розширення UA Price Tracker Розетка

Николаева также советует прочитать отзывы о магазине, в котором покупатели планируют делать покупки, а также не производить предварительную оплату в магазинах с противоречивыми отзывами. К слову, к этому призывают украинцев и в Министерстве внутренних дел.

Поскольку на "черную пятницу" часто покупают более дорогие товары (бытовую технику или электронику), чем обычно, то стоит продумать, что нужно купить, добавляют в Rozetka.

"Возможно, кто-то давно мечтал обновить холодильник или ноутбук. "Черная пятница" – это именно тот период, когда нужно это сделать. По нашим наблюдениям и исследованиям большинство украинцев обновляют свою технику именно в этот период", – отметил Ковалевский.