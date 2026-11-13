Курс валют на 13 листопада: готівковий євро дешевшає другий день поспіль

У п'ятницю, 13 листопада, гривня другий день поспіль зміцнилась до готівкового євро в банках, курс долара практично не змінився.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,31 – 45,97 грн (на 12 листопада: 45,23 – 45,96 грн);

Євро: 50,27 – 51,17 грн (на 12 листопада: 50,33 – 51,24 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,30 - 45,95 грн;

Ощадбанк – 45,30 - 46,0 грн;

Укрсиббанк – 45,25 - 45,95 грн;

ПУМБ – 45,30 - 45,90 грн;

Райффайзен – 45,20 - 45,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 50,20 – 51,30 грн;

Ощадбанк – 50,20 – 51,35 грн;

Укрсиббанк – 50,15 - 51,15 грн;

ПУМБ – 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен – 50,0 - 50,95 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні зріс на 6 копійок та становить 45,38 грн, курс євро знизився на 14 копійок до 50,34 грн.