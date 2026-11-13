Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Курс валют на 13 листопада: готівковий євро дешевшає другий день поспіль

Анастасія Жарикова — 13 листопада, 12:35
Курс валют на 13 листопада: готівковий євро дешевшає другий день поспіль
Фото: Getty Images

У п'ятницю, 13 листопада, гривня другий день поспіль зміцнилась до готівкового євро в банках, курс долара практично не змінився.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,31 – 45,97 грн (на 12 листопада: 45,23 – 45,96 грн);

Євро: 50,27 – 51,17 грн (на 12 листопада: 50,33 – 51,24 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 45,30 - 45,95 грн;
  • Ощадбанк – 45,30 - 46,0 грн;
  • Укрсиббанк – 45,25 - 45,95 грн;
  • ПУМБ – 45,30 - 45,90 грн;
  • Райффайзен – 45,20 - 45,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк – 50,20 – 51,30 грн;
  • Ощадбанк – 50,20 – 51,35 грн;
  • Укрсиббанк – 50,15 - 51,15 грн;
  • ПУМБ – 50,40 - 51,10 грн;
  • Райффайзен – 50,0 - 50,95 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні зріс на 6 копійок та становить 45,38 грн, курс євро знизився на 14 копійок до 50,34 грн.

курс валют євро гривня долар
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.

долар

Курс валют на 13 листопада: готівковий євро дешевшає другий день поспіль
Курс валют на 12 листопада: євро в банках подешевшав
Курс валют на 11 листопада: скільки коштують готівкові долар та євро

Останні новини