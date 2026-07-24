Енергоспоживання в Криму обвалилося майже вдвічі на тлі блекаутів

Споживання електроенергії в Криму за перші 20 днів липня 2026 року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє російське медіа The Bell із посиланням на дані російського Адміністратора торгівельної системи оптового ринку електроенергії (АТС)

Порівняно з першими 20 днями червня споживання електроенергії скоротилося на 28%.

У червні скорочення вже було, але в менших масштабах — загалом за весь червень 2026 року споживання електроенергії в Криму скоротилося на 8% в річному вимірі.

У Севастополі, де дані щодо споживання публікуються окремо, за перші 20 днів липня 2026 року споживання електроенергії впало на 22%. У червні споживання скоротилося на 6% у річному вимірі.

Паливна криза та майже нульові темпи зростання російської економіки позначилися й на споживанні електроенергії в інших південних регіонах Росії.

Зокрема у Воронезькій області за 20 днів липня споживання впало на 8% у річному вимірі, у Бєлгородській області – на 4,6%, у Краснодарському краї – на 7,1%, а в Ростовській області – на 4%.

"АТС щодня публікує дані про торги електроенергією за регіонами Росії на ринку "на добу наперед", де енергетичні компанії подають заявки на планове погодинне споживання.

Планове споживання завжди відрізняється від фактичного, адже передбачити точні обсяги неможливо, але це відхилення не заважає використовувати дані як проксі для оцінки ситуації в російських регіонах", – пояснюють методологію розрахунків автори дослідження.

Крім того, система відображає наслідки ударів України по кримських ТЕС.

Судячи з них, Балаклавська ТЕС в Севастополі, не функціонує з 15 липня. У ніч з 13 на 14 липня ЗСУ завдали удару по її машинному залу з системою охолодження однієї з турбін Siemens, придбаної в обхід санкцій.

Таврійська ТЕС, по якій ЗСУ вдарили наприкінці червня, працює не на повну потужність. За 20 днів липня планове виробництво електроенергії в Криму (без урахування Севастополя) впало на 86% у порівнянні з минулим роком, а за весь червень – на 60%.

Нагадаємо:

У середині липня повідомлялося, що в Криму ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.