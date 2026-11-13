"Податок на Google": нерезиденти збільшили відрахування до бюджету України

За десять місяців платники "податку на Google" сплатили до держбюджету Україні понад 17,5 мільярда гривень, за цей час збільшилася кількість нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Понад 17,5 млрд грн сплатили до державного бюджету за 10 місяців 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України. Це на 4,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У валютному еквіваленті за цей період надходження становили 161,7 млн євро та 208,4 млн доларів США.

Серед найбільших платників "податку на Google" – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon.

"Розширюється і коло нерезидентів, які виконують вимоги українського податкового законодавства", – говориться у повідомленні.

Так, протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам. Станом на 1 листопада 2026 року загальна кількість зареєстрованих платників становила 166.

Нагадаємо:

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов'язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд грн (151,2 млн дол) податкових зобов'язань ("податку на Google").

За перший квартал 2026 року надходження від "податку на Google" склали 4,5 млрд гривень, що 28% більше, ніж рік тому.