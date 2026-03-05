Ціни на нафту продовжили зростання на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли на понад 3% на тлі посилення війни США та Ізраїлю проти Ірану, що порушило постачання з країн Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Зростання цін відбувається, оскільки ескалація війни США та Ізраїлю з Іраном викликала побоювання щодо тривалих перебоїв з постачанням життєво важливих нафтових та газових ресурсів з Близького Сходу.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,65 долара (3,26%) до 83,99 долара за барель, що є вже п'ятою сесією зростання. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 2,76 долара, (3,70%) до 77,42 долара.

Ринки сирої нафти залишаються в напрузі, оскільки вони стикаються з постійними ризиками для постачання після ударів на Близькому Сході, а занепокоєння ринку зосереджені на потоках постачання через Ормузьку протоку.

Напередодні іранські війська завдали ударів по нафтових танкерах в Ормузькій протоці або поблизу неї.

Ірак, другий за величиною виробник сирої нафти в Організації країн-експортерів нафти, скоротив видобуток майже на 1,5 мільйона барелів на день через брак сховищ та експортних маршрутів.

Катар, найбільший виробник зрідженого природного газу у Перській затоці, оголосив у середу форс-мажор у галузі експорту газу, і джерела повідомляють, що повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

За оцінками Reuters, які базуються на даних відстеження суден з платформи MarineTraffic, щонайменше 200 суден, включаючи танкери для перевезення нафти та зрідженого природного газу, а також вантажні судна, залишаються на якорі у відкритих водах біля узбережжя основних країн-виробників у Перській затоці, зокрема, Іраку, Саудівської Аравії та Катару.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Два російські нафтові вантажі, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що свідчить про те, що Нью-Делі готовий приймати російську нафту в умовах загострення конфлікту на Близькому Сході.