Нафта відреагувала на заяву Трампа про "швидке завершення" війни в Ірані

Ціни на нафту впали другий день поспіль після заяв Трампа

Станом на 9:45 за Києвом ціни на Brent становлять до 110,2 дол. за барель, а на WTI – до 103,05 дол.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Ціни знизилися приблизно на 1% порівняно із попереднім днем.

Reuters пише, що причиною слугує заява президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході завершиться дуже скоро.

"Ціни на нафтові індекси знизилися на тлі очікувань укладення угоди, оскільки ринок оцінює геополітичні наслідки.

Однак ціни, ймовірно, все ще матимуть певний потенціал до зростання навіть у разі укладення угоди, з огляду на те, що пропозиція не одразу повернеться до довоєнного рівня", – зазначив Емріл Джаміль, старший аналітик з питань нафтової галузі в аналітичному центрі LSEG.

Трамп також зазначив, що іранські лідери благають про укладення угоди, і попередив, що в найближчі дні відбудеться новий удар з боку США, якщо угода не буде досягнута. На тлі цього ціни на нафту можуть почати знову зростати.

У вівторок у Citi заявили, що очікують зростання ціни на Brent до 120 дол. за барель у найближчій перспективі, зазначивши, що нафтові ринки недооцінюють ризик тривалого перебоїв у постачанні та більш широкі ризики.

Раніше Трамп заявив, що планував завдати нових ударів по Ірану, але відтермінував їх заради продовження перемовин. Унаслідок цього ціни на нафту почали знижуватися.

Спотові премії на російську нафту марки ESPO Blend з Далекого Сходу на китайському ринку, а також марки Urals на індійському ринку, знижуються через низький попит.