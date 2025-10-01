Голова "Нафтогазу" розповів, як Україна зможе швидко імпортувати газ через атаки РФ

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.

Про це повідомив глава Групи Сергій Корецький журналістам після підписання угоди з ЄІБ на 300 млн євро 1 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як видно з публічних джерел російських терористів, з даних розвідки та й з фактичних кроків окупантів, атаки на енергетичну інфраструктуру будуть. Тому ми маємо бути готові до планів А,В,С.

Тому ми диверсифікуємо канали постачання газу, ведемо діалог про нові кредити. Але їхнє використання буде по запиту. Щоб ми могли взяти кредити у разі необхідності", - сказав він.

"Ми не хочемо в останню секунду в ургентному стані шукати нове фінансування", - пояснив глава "Нафтогазу".

Він додав, що в цих намірах компанію підтримали два українські банки - "Укрексімбанк", про домовленості з яким група вже повідомляла, та ще один банк, який, за словами Корецького, в процесі підписання угоди.

Він зазначив, що обсяг можливого фінансування та умови його залучення розглядаються компанією у тісній кооперації з урядом.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро на закупівлю газу для формування довгострокових запасів.

За словами Корецького, Нафтогаз виконала план із накопичення газу до початку опалювального сезону на 95-97%.