Чотири області частково без світла після атак РФ, споживання електроенергії продовжує зменшуватись

Внаслідок російських дронових ударів на ранок 5 травня є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

За даними компанії, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 5 травня, станом на 09:30, його рівень був на 4,1% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю.

Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі, пояснюють енергетики.

За їхніми словами, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок 4 травня були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.