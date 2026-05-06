В трьох регіонах є знеструмлення через ворожі обстріли

Унаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 6 травня є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де це наразі дозволяють умови безпеки, уже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Йдеться, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 6 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,4% нижчим, ніж у цей час попереднього дня - у вівторок.

Як пояснюють енергетики, причина – ясна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

В "Укренерго" наголошують, що, з огляду на погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

"У вечірні години зберігається необхідність в економному енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", – закликають енергетики.

Нагадаємо:

Унаслідок російських дронових ударів на ранок 5 травня були нові знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.