Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком газу — Зеленський

Росія буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу, але Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно", – сказав він під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, який обсяг грошей. І вважаємо, що ми будемо готові до такого", – заявив президент.

Він наголосив, що Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, над цим ведеться щоденна робота. "До всього треба готуватися і дивитися на речі тверезо", – зазначив президент.

Нагадаємо:

Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.