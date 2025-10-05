РФ вночі 5 жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування", - повідомив він.

За його словами, фахівці компанії та рятувальними працюють на місцях - ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень.

Водночас Корецький заявляє, що жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть.

Нагадаємо:

У ніч на 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Внаслідок атаки РФ вночі 5 жовтня знеструмлено значну частину Запоріжжя та Запорізького району, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.