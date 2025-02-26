ДТЕК: Україні потрібно до двох мільярдів кубометрів імпортного газу після атак РФ

Україні доведеться закупити від 1 до 2 млрд кубометрів газу цього року, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таку оцінку надав гендиректор ДТЕК Максим Тімченко і зазначив, що точний обсяг імпорту залежатиме від відновлення газової інфраструктури, видобутку та погодних умов.

Зазначається, що в 2024 році Україна отримала 724 млн кубометрів газу з-за кордону, за даними ExPro Consulting. При цьому приблизно третину палива реекспортували до сусідніх країн, які використовували українські сховища.

Після ударів РФ по газовій інфраструктурі цієї зими Україна збільшила імпорт палива з ЄС.

Попри пошкодження 90% генеруючих потужностей ДТЕК, більшість із них вдалося відновити. "Пошкодження газової інфраструктури не є настільки значними", – зазначив Тімченко.

Також компанія планує інвестувати 600 млн євро у вітроенергетику та акумуляторні батареї протягом двох років. Крім того, ДТЕК розвиває проєкти у Румунії, Польщі та Хорватії й розглядає інші ринки Південно-Східної Європи.

Нагадаємо:

Європейські ціни на газ досягли дворічного максимуму, оскільки холодна погода підвищила попит, прискоривши відбір газу зі сховищ регіону.

Найбільша приватна енергокомпанія України, ДТЕК, має намір укласти угоду про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) протягом найближчих двох місяців.

Україна зберегла імпорт газу на високому рівні в 16,3 млн кубометрів у неділю, продовживши закупівлі на ринку ЄС.

Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.

Вранці 15 січня Росія здійснила атаку по газовій інфраструктурі України.