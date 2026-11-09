НКРЕКП досліджує резонансний аукціон Енергоатому, який нардепи назвали маніпулятивним

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) досліджує обставини аукціону з продажу електроенергії 27 жовтня.

Про це комісія повідомила у соцмережах.

У повідомленні НКРЕКП уточнює, що йдеться про аукціон Енергоатому "Українській енергетичній біржі" та подальшим зростанням ціни на ринку "на добу наперед" наступного дня.

Резонанс навколо аукціону виник після того, як голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус надіслав прем'єру-міністру Сергію Корецькому лист, у якому йшлося про можливі маніпуляції на аукціоні.

Питання у нардепа викликало те, що під час аукціону Енергоатом продав значний обсяг електроенергії, а відразу після цього відбулося різке підвищення цін на ринку "на добу наперед" (РДН).

Герус пояснював, що йдеться про можливий доступ до інсайдерської інформації та її використання, оскільки напередодні аукціону компанія "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК була присутня на закритій нараді, на якій обговорювалися два рішення, кожне з яких могло підвищити ціни на РДН.

На додачу до цього, зранку 27 жовтня "Д.Трейдінг" купив на аукціоні 315 МВт, хоча на попередні 10 днів придбав лише 45 МВт.

Недоотримання виторгу Енергоатому нардеп оцінював у близько 1,8 млрд грн.

Після публікації цього листа у "Д.Трейдінг" прокоментували звинувачення Геруса.

Там зазначили, що вважають звинувачення безпідставними, адже частка компанії становила 15,7% від загального обсягу електроенергії, проданої на аукціоні, а ціна закупівлі Д.Трейдінг була на 1,7% вищою за середню ціну закупівлі решти учасників аукціону.

Крім того, у компанії зазначають, що закуповують електроенергію у понад 60 виробників, а частка Енергоатому в структурі цих закупівель з початку року становила 3%.

Нагадаємо:

У липні народні депутати на чолі з Герусом спільно заявили про повернення Енергоатому до практики укрупнення лотів на аукціонах з продажу електроенергії, що несе корупційні ризики.

13 липня Герус звернувся до Кабміну, Міненерго та Мінекономіки та заявив про ознаки цінового маніпулювання на ринку електроенергії "на добу наперед" після того, як 11-13 липня середня ціна там впала на 38,8% при майже незмінному споживанні.

15 липня Герус писав, що на аукціоні на продажу електроенергії "Енергоатом" продавав 2000 МВт на останню декаду липня, при чому укрупнення лотів призвело до пониження цін: аукціон розпочався із ціни 4900 грн, а після обвалу ціни 400 МВт було продано значно дешевше.