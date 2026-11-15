У двох областях аварійні відключення через російські обстріли
У двох областях аварійні відключення через російські обстріли
Ворог вкотре атакував енергетичний об'єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
У двох регіонах вимушені аварійні відключення.
Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Деталей щодо масштабу відключень в "Укренерго" не надали.
Нагадаємо:
Частина Сумської області залишається без стабільного електропостачання через аварію на одному з високовольтних об'єктів.
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