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У двох областях аварійні відключення через російські обстріли

Володимир Тунік-Фриз — 15 листопада, 14:47
У двох областях аварійні відключення через російські обстріли
У двох областях аварійні відключення через російські обстріли

Ворог вкотре атакував енергетичний об'єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У двох регіонах вимушені аварійні відключення.

Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Деталей щодо масштабу відключень в "Укренерго" не надали.

Нагадаємо:

Частина Сумської області залишається без стабільного електропостачання через аварію на одному з високовольтних об'єктів.

енергетика
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