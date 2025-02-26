ДТЭК: Украине нужно до двух миллиардов кубометров импортного газа после атак РФ

Украине придется закупить от 1 до 2 млрд кубометров газа в этом году, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такую оценку дал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко и отметил, что точный объем импорта будет зависеть от восстановления газовой инфраструктуры, добычи и погодных условий.

Отмечается, что в 2024 году Украина получила 724 млн кубометров газа из-за рубежа, по данным ExPro Consulting. При этом примерно треть топлива реэкспортировали в соседние страны, которые использовали украинские хранилища.

После ударов РФ по газовой инфраструктуре этой зимой Украина увеличила импорт топлива из ЕС.

Несмотря на повреждение 90% генерирующих мощностей ДТЭК, большинство из них удалось восстановить. "Повреждения газовой инфраструктуры не являются столь значительными", - отметил Тимченко.

Также компания планирует инвестировать 600 млн евро в ветроэнергетику и аккумуляторные батареи в течение двух лет. Кроме того, ДТЭК развивает проекты в Румынии, Польше и Хорватии и рассматривает другие рынки Юго-Восточной Европы.

Напомним:

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума, поскольку холодная погода повысила спрос, ускорив отбор газа из хранилищ региона.

Крупнейшая частная энергокомпания Украины, ДТЭК, намерена заключить соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) в течение ближайших двух месяцев.

Украина сохранила импорт газа на высоком уровне в 16,3 млн кубометров в воскресенье, продолжив закупки на рынке ЕС.

Российские ракетные атаки на украинские государственные газовые активы заставили страну покупать дорогое альтернативное топливо в Европейском Союзе.

Утром 15 января Россия осуществила атаку по газовой инфраструктуре Украины.