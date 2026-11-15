Частина Сумщини другу добу поспіль залишається без світла через аварію

Частина Сумської області залишається без стабільного електропостачання через аварію на одному з високовольтних об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба "Сумиобленерго".

За повідомленням, складність пошкодження не дозволяє оперативно відновити живлення всіх знеструмлених споживачів.

Також через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру можливості резервного заживлення значно обмежені. Тому частина споживачів все ще перебуває без електрики.

"Енергетики працюють, щоб повернути світло в кожну домівку якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вночі 15 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла.