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ДТЕК спільно з урядовою лінією інформуватимуть киян про ситуацію зі світлом

Андрій Муравський — 10 листопада, 17:53
ДТЕК спільно з урядовою лінією інформуватимуть киян про ситуацію зі світлом
ДТЕК

ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою "гарячою лінією": мешканці столиці телефоном можуть отримувати інформацію про електропостачання.

Про це ДТЕК інформує у Телеграм.

"ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою"гарячою лінією "СТРУМ", щоб киянам було простіше отримувати інформацію про електропостачання", – говориться у повідомленні.

За номером 1549 можна дізнатися, як застосовуються графіки відключень, чи є світло за вашою адресою і що робити, якщо електроенергії немає, зазначили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше у компанії ДТЕК пояснили, чому екстрені відключення світла скасовуються, а потім знову повертаються багато разів протягом доби.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому рахунки за електроенергію в Києві можуть збільшуватися навіть тоді, коли світло подають із перебоями.

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