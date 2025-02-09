Україна нарощує імпорт газу з ЄС

Україна зберігла імпорт газу на високому рівні в 16,3 млн кубометрів у неділю, продовживши закупівлі на ринку ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними, Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.

Як зазначають у агенстві, Україна почала різко збільшувати імпорт газу минулого тижня після того, як в останні місяці Росія завдала низки ракетних ударів по об'єктах українського газового сектору.

У січні Росія запустила десятки ракет і безпілотників у західній частині Львівської області, де розташовані газові сховища, і в Харківській області, головному регіоні видобутку газу в Україні.

Нагадаємо:

Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.

Зеленський зазначив, що Україна хоче стати хабом для постачання американського скрапленого природного газу з України до ЄС.