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Частина Дніпра та Камʼянського без світла через повторний удар РФ по енергообʼєкту

Володимир Тунік-Фриз — 15 листопада, 15:35
Частина Дніпра та Камʼянського без світла через повторний удар РФ по енергообʼєкту
Частина Дніпра та Камʼянського без світла через повторний удар РФ по енергообʼєкту
Фото: Олександр Чекменьов

Російські загарбники знову вдарили по енергосистемі. Через пошкодження магістральних електромереж без світла залишилися частина Дніпра та Кам'янського, а також частина Дніпровського та Кам'янського районів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло. Насамперед — критичній інфраструктурі. Роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Деталей щодо кількості знеструмлених споживачів у ДТЕК не надали.

Нагадаємо:

Ворог вкотре атакував енергетичний об'єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Частина Сумської області залишається без стабільного електропостачання через аварію на одному з високовольтних об'єктів.

енергетика Дніпро
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