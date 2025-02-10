Ціни на газ в Європі досягли максимуму за 2 роки

Європейські ціни на газ досягли дворічного максимуму, оскільки холодна погода підвищила попит, прискоривши відбір газу зі сховищ регіону.

Про це пише Financial Times.

Ф'ючерси на європейський бенчмарк TTF зросли на 4,5% до 58,50 євро за мегават-годину, що є найвищим рівнем з лютого 2023 року.

У Великобританії контракт на березень подорожчав на аналогічну суму - до 142,20 пенсів за теплову годину, що також є дворічним максимумом.

Тривалий період холодної погоди на північному заході Європи, як правило, збільшує попит на опалення, що призводить до подальшого відбору газу з європейських газових сховищ, які вже знаходяться на найнижчому рівні для цієї пори року з часів енергетичної кризи 2022 року.

Європа пережила дві зими поспіль після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, замінивши постачання трубопровідного газу з Москви імпортом скрапленого природного газу (СПГ) з інших частин світу. Минулого року імпорт СПГ забезпечив близько 34% європейського газу порівняно з 20% у 2021 році.

Європейські газосховища зараз заповнені на 49%, порівняно з 67% на той самий час минулого року.

Нагадаємо:

Французький танкер Elisa Ardea пришвартувалась біля заводу з виробництва скрапленого природного газу на заході Австралії, після чого відправилось до порту Дюнкерка.

Постачання російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" після припинення транзиту через Україну в січні 2025 року досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн кубометрів на добу.