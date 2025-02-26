ДТЕК Ахметова готується до нових угод на постачання скрапленого газу — Bloomberg

Найбільша приватна енергокомпанія України, ДТЕК, має намір укласти угоду про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) протягом найближчих двох місяців.

Про це пише Bloomberg.

За словами генерального директора компанії Максима Тимченка зараз трейдинговий підрозділ компанії веде переговори з кількома постачальниками, зокрема з компаніями зі США, про укладення дворічного контракту.

За його словами, компанія також обговорює угоди на 10-20 років з постачальниками, серед яких є близькосхідні виробники. Тимченко відмовився назвати жодного контрагента, сказавши, що деякі переговори все ще перебувають на ранніх стадіях.

Повідомляється, що ДТЕК планує імпортувати один вантаж СПГ на місяць, що стане важливим досягненням для компанії, яка є новачком на цьому ринку.

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Нагадаємо:

11 лютого під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку "ДТЕК" на Полтавщині.

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

ДТЕК планує збільшити потужність Тилігульської вітроелектростанції зі 114 до 500 МВт: компанія залучила для цього 450 млн євро власних і кредитних коштів.